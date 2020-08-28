Лукашенко начал отчаянно пилить сук, на котором сидит

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня пригрозил ответными санкциями странам-соседям, однако эти санкции могут очень больно ударить по экономике Беларуси и доходам клана белорусского правителя.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас, поляки и литовцы, барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции, на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго, - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявила местная «буря в стакане».

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - пригрозил белорусский правитель.

«Мы уже проходили период санкций. Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - добавил он.