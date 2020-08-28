ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко начал отчаянно пилить сук, на котором сидит

28.08.2020 13:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня пригрозил ответными санкциями странам-соседям, однако эти санкции могут очень больно ударить по экономике Беларуси и доходам клана белорусского правителя.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас, поляки и литовцы, барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции, на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго, - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявила местная «буря в стакане».

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - пригрозил белорусский правитель.

«Мы уже проходили период санкций. Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - добавил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня пригрозил ответными санкциями странам-соседям, однако эти санкции могут очень больно ударить по экономике Беларуси и доходам клана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика