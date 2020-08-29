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В Минске прошел велопробег за стабильность
29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спортсмены за мир, стабильность и процветание. Чемпионы и призеры Олимпиады, мира и Европы, а также чиновники устроили сегодня велопробег и митинг, передает телеканал «МИР 24».
Участники велопробега проехали по центру Минска. Их поддержали гребцы. Они устроили заплывы по реке Свислочь, а затем все встретились на площадке одного из главных спортивных объектов страны – «Минск-арены». Там прошел митинг. У микрофона выступили титулованные атлеты и заслуженные тренеры. Многие пришли с государственной символикой в руках. Ведь именно под таким флагом они выступают на международных соревнованиях. В конце вечера около полутысячи человек вместе спели гимн Беларуси.
«Сегодня спорт должен стать той объединяющей силой в обществе, чтобы объединить людей. Все спорные вопросы нужно решать на спортивных площадках. Нужно выходить, общаться. Восстанавливать те коммуникации, которые в последние дни были утрачены», – отметил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.
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К спортсменам присоединилась и молодежь Минска. Школьники, студенты, работающие люди собрались около Национальной библиотеки.
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