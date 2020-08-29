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В Минске прошел велопробег за стабильность

29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортсмены за мир, стабильность и процветание. Чемпионы и призеры Олимпиады, мира и Европы, а также чиновники устроили сегодня велопробег и митинг, передает телеканал «МИР 24».

Участники велопробега проехали по центру Минска. Их поддержали гребцы. Они устроили заплывы по реке Свислочь, а затем все встретились на площадке одного из главных спортивных объектов страны – «Минск-арены». Там прошел митинг. У микрофона выступили титулованные атлеты и заслуженные тренеры. Многие пришли с государственной символикой в руках. Ведь именно под таким флагом они выступают на международных соревнованиях. В конце вечера около полутысячи человек вместе спели гимн Беларуси.

«Мы страну в течение 26 лет строим. Это миг в масштабах исторических. Важно, чтобы дальше наша страна развивалась так, как было до настоящего времени. Вот сейчас маленькая заминка. Мы уже практически перегруппировались, отряхнулись от этого всего. И мы пойдем дальше в светлую будущую нашу Беларусь», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

«Сегодня спорт должен стать той объединяющей силой в обществе, чтобы объединить людей. Все спорные вопросы нужно решать на спортивных площадках. Нужно выходить, общаться. Восстанавливать те коммуникации, которые в последние дни были утрачены», – отметил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

К спортсменам присоединилась и молодежь Минска. Школьники, студенты, работающие люди собрались около Национальной библиотеки. На велосипедах они преодолели 15 километров. Проехали через знаковые места столицы – Дворец спорта, Музей истории Великой Отечественной войны, площадь Государственного флага. Так участники выразили свою позицию: они за мир, стабильность и процветание.



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Теги: Минск
 
 
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К спортсменам присоединилась и молодежь Минска. Школьники, студенты, работающие люди собрались около Национальной библиотеки.
 
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