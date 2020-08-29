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Власти заблокировали доступ к «Нашей Ниве» и naviny.by

29.08.2020 11:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Черный список», который формирует из независимых СМИ Министерство информации, продолжает расти.

При заходе на сайты изданий в сети A1 с вечера 28 августа появляется уведомление, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основе решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Напомним, что  21 августа Мининформ заблокировал доступ к более, чем 70 ресурсам. Под запрет попали  как СМИ («Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие), так и сайты общественных инициатив (правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие).

Тем не менее, редакции крупнейших СМИ продолжают функционировать и информируют общественность  о ситуации в стране через мессенджеры.

 
 
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«Черный список», который формирует из независимых СМИ Министерство информации, продолжает расти.
 
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