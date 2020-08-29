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Умер актер, сыгравший Черную пантеру
Источник материала: Onliner
В Лос-Анджелесе умер Чедвик Боузман, актер, известный прежде всего по главной роли в фильме «Черная пантера». Он скончался в кругу семьи в возрасте 43 лет после четырех лет борьбы с раком толстой кишки.
На момент выхода фильм «Черная пантера» активно массировался в медиапространстве. Это была первая столь масштабная лента про супергероев, в которой преобладали чернокожие актеры. Кинокритики отметили актерскую работу Чедвика Боузмана, а сам фильм получил три премии «Оскар» в технических номинациях.
Планировалось, что Чедвик Боузман вернется к своей звездной роли в продолжении «Черной пантеры», релиз которого был запланирован на 2022 год.
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В Лос-Анджелесе умер Чедвик Боузман, актер, известный прежде всего по главной роли в фильме «Черная пантера». Он скончался в кругу семьи в возрасте 43 лет после...
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