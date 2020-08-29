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МИД аннулировал аккредитации журналистов ВВС, Радио Свабода и других зарубежных СМИ

29.08.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналисты лишены права на работу в Беларуси с сегодняшнего дня.

МИД аннулировал аккредитации журналистов ВВС, Радио Свабода и других зарубежных СМИ
Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации двух журналистов BBC, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)

"Только что позвонили журналисткам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении БАЖ.

О лишении аккредитации четырех журналистов сообщает также Радио Свабода. Это Александра Дынько, Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Влад Гридин. 

Лишены аккредитации также всемирно известные белорусские фотографы Сергей Гриц и Василий Федосенко. Первый представляет Ассошиэйтед пресс, второй - Ройтерс. Лишен права работать в Беларуси также журналист АР Юрий Карманов. 

В списке тех, кто лишен аккредитации также белорусы Илья кузнецов, Геннадий Шарипкин, Сергей Гапон и Роман Васюкович (Настоящее время).

Известно также, что МИД лишил аккредитации четырех работающих на иностранные СМИ российских журналистов. По информации посольства РФ журналисты представляют Associated Press и немецкий канал ARD. Их высылают из страны.
 
 
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Журналисты лишены права на работу в Беларуси с сегодняшнего дня.
 
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