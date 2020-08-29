Власти отрицают, что сами отрубают интернет в Беларуси: расследование доказало обратное и раскрыло правду

Источник материала: KYKY

Вы, конечно, помните, что 9 августа, в день президентских «выборов», практически во всей Беларуси пропал интернет. Без него мы жили до 11 августа, причем власти раз за разом убеждали беларусов, что они не имеют к этому никакого отношения – сбои якобы вызвала кибератака из-за рубежа. Однако расследование агентства Bloomber в пух и прах разнесло эту версию. Вот что произошло на самом деле.

Почему в действительности в Беларуси «умирает» интернет

9 августа, когда избиратели понеслись голосовать на избирательных участках, некоторые соцсети внезапно стали недоступны. Оказались заблокированы и новостные порталы. Беларуские власти объяснили это массированной кибератакой откуда-то из-за границы, но эксперты по кибербезопасности уверяют: анализ ситуации указывает на действия правительства.

Bloomber узнал, что к исчезновению интернета так или иначе причастна корпорация Sandvine. Она производит оборудование, используемое для фильтрации сетевого трафика. Его получил беларуский Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ), управляющий интернет-сетями страны, по контракту на 2,5 миллиона долларов с российским поставщиком технологий Jet Infosystems. А тот, в свою очередь, поставлял оборудование Sandvine.

В заявках на новые технологии в позапрошлом году правительство прописало, что ему требуется помощь в «противодействии нарушениям», связанным с интернет-активностью. Но настоящий потенциал технологии, которую они получили, вскрылся лишь около двух недель назад, когда Беларусь лишилась большей части интернета во время одних из самых важных выборов в стране за последние почти что 30 лет.

Эксперты твердят: оборудование Sandvine способно блокировать трафик на конкретных сайтах. Это беларуские власти и начали делать утром 9 августа. Люди внутри страны утратили доступ к тысячам сайтов, включая Google, YouTube, Twitter, Facebook, а также к американским и британским новостным ресурсам вроде CNN и BBC. Пострадали и магазины мобильных приложений, а также популярные приложения для обмена сообщениями – WhatsApp, Telegram и Viber.

Целиком расследование Bloomber на русском читайте у наших коллег The Village Беларусь по ссылке .