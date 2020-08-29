ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти отрицают, что сами отрубают интернет в Беларуси: расследование доказало обратное и раскрыло правду

29.08.2020 15:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вы, конечно, помните, что 9 августа, в день президентских «выборов», практически во всей Беларуси пропал интернет. Без него мы жили до 11 августа, причем власти раз за разом убеждали беларусов, что они не имеют к этому никакого отношения – сбои якобы вызвала кибератака из-за рубежа. Однако расследование агентства Bloomber в пух и прах разнесло эту версию. Вот что произошло на самом деле.

Почему в действительности в Беларуси «умирает» интернет

9 августа, когда избиратели понеслись голосовать на избирательных участках, некоторые соцсети внезапно стали недоступны. Оказались заблокированы и новостные порталы. Беларуские власти объяснили это массированной кибератакой откуда-то из-за границы, но эксперты по кибербезопасности уверяют: анализ ситуации указывает на действия правительства.

Bloomber узнал, что к исчезновению интернета так или иначе причастна корпорация Sandvine. Она производит оборудование, используемое для фильтрации сетевого трафика. Его получил беларуский Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ), управляющий интернет-сетями страны, по контракту на 2,5 миллиона долларов с российским поставщиком технологий Jet Infosystems. А тот, в свою очередь, поставлял оборудование Sandvine.

В заявках на новые технологии в позапрошлом году правительство прописало, что ему требуется помощь в «противодействии нарушениям», связанным с интернет-активностью. Но настоящий потенциал технологии, которую они получили, вскрылся лишь около двух недель назад, когда Беларусь лишилась большей части интернета во время одних из самых важных выборов в стране за последние почти что 30 лет.

Эксперты твердят: оборудование Sandvine способно блокировать трафик на конкретных сайтах. Это беларуские власти и начали делать утром 9 августа. Люди внутри страны утратили доступ к тысячам сайтов, включая Google, YouTube, Twitter, Facebook, а также к американским и британским новостным ресурсам вроде CNN и BBC. Пострадали и магазины мобильных приложений, а также популярные приложения для обмена сообщениями – WhatsApp, Telegram и Viber.

Целиком расследование Bloomber на русском читайте у наших коллег The Village Беларусь по ссылке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы, конечно, помните, что 9 августа, в день президентских «выборов», практически во всей Беларуси пропал интернет. Без него мы жили до 11 августа, причем власти раз за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глусском районе перевернулся грузовик с топливом после ДТП с Opel. Пострадала 8-месячная девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика