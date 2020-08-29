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В Глусском районе перевернулся грузовик с топливом после ДТП с Opel. Пострадала 8-месячная девочка
Источник материала: Tut.by
В Глусском районе 27 августа Opel врезался в грузовик, который перевозил в цистерне топливо. В ДТП пострадала 8-месячная девочка, которая находилась в легковушке в автокресле,
ДТП произошло в 17.00 около деревни Борисовщина. За рулем Opel был 27-летний глусчанин. При выезде со второстепенной дороги на главную он не пропустил грузовой «ГАЗ-53А» и врезался в него.
От удара грузовик опрокинулся, из цистерны на проезжую часть вытекло топливо. Чтобы устранить вероятность внезапного его возгорания, понадобилась помощь сотрудников МЧС.
8-месячная девочка в Opel получила незначительные травмы — от серьезных последствий ее спасло автокресло.
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Из цистерны на дорогу вылилось топливо.
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