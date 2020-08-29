В Глусском районе перевернулся грузовик с топливом после ДТП с Opel. Пострадала 8-месячная девочка

Источник материала: Tut.by

В Глусском районе 27 августа Opel врезался в грузовик, который перевозил в цистерне топливо. В ДТП пострадала 8-месячная девочка, которая находилась в легковушке в автокресле, сообщает ГАИ области.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

ДТП произошло в 17.00 около деревни Борисовщина. За рулем Opel был 27-летний глусчанин. При выезде со второстепенной дороги на главную он не пропустил грузовой «ГАЗ-53А» и врезался в него.

От удара грузовик опрокинулся, из цистерны на проезжую часть вытекло топливо. Чтобы устранить вероятность внезапного его возгорания, понадобилась помощь сотрудников МЧС.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

8-месячная девочка в Opel получила незначительные травмы — от серьезных последствий ее спасло автокресло.