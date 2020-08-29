Виктория Азаренко победила в одиночном турнире в Нью-Йорке

Источник материала: ОНТ

Белорусская спортсменка Виктория Азаренко одержала победу в одиночном турнире Цинциннати-2020. Об этом сообщает Eurosport.

Сообщатся, что в финале Виктория должна была сразиться с Наоми Осакой, представляющей Японию, но она отказалась от участия за два часа до старта из-за травмы.

Призовой фонд турнира - 2,25 миллиона долларов. Всего на счету Виктории уже 21 почетный титул первой ракетки в одиночном разряде.





Фото: Eurosport

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