|
Профсоюзы Беларуси дарят все необходимое к школе будущим первоклассникам
Источник материала: ОНТ
«Первый портфель» для малыша. Профсоюзы Беларуси сегодня устроили праздник, для тех, кто собирается в первый класс.
Больше двухсот семей с будущими первоклассниками сегодня веселились на театрализованном представлении «Первый урок». По сценарию, за знания хоть и недолго, но приходилось бороться. Зато учителя – настоящие волшебники, уверены, также будет и в школе.
В финале, конечно, все получили и свои портфели. Внутри: всё, что нужно для первого урока, до которого осталось совсем немного. Уже через три дня за парты в Беларуси сядут больше ста тысяч первоклашек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Первый портфель» для малыша. Профсоюзы Беларуси сегодня устроили праздник, для тех, кто собирается в первый класс. Больше двухсот семей с будущими...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)