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Профсоюзы Беларуси дарят все необходимое к школе будущим первоклассникам

29.08.2020 17:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы Беларуси дарят все необходимое к школе будущим первоклассникам

«Первый портфель» для малыша. Профсоюзы Беларуси сегодня устроили праздник, для тех, кто собирается в первый класс.

Больше двухсот семей с будущими первоклассниками сегодня веселились на театрализованном представлении «Первый урок». По сценарию, за знания хоть и недолго, но приходилось бороться. Зато учителя – настоящие волшебники, уверены, также будет и в школе.

В финале, конечно, все получили и свои портфели. Внутри: всё, что нужно для первого урока, до которого осталось совсем немного. Уже через три дня за парты в Беларуси сядут больше ста тысяч первоклашек.

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«Первый портфель» для малыша. Профсоюзы Беларуси сегодня устроили праздник, для тех, кто собирается в первый класс. Больше двухсот семей с будущими...
 
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