В Беларуси лишили аккредитации иностранных журналистов. Их высылают из страны

28 августа Илью Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина задержали в гостинице “Минск”. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси.





По информации БАЖ их лишили аккредитации решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности. Сегодня всех троих журналистов отпустили.









Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина высылают из Беларуси. Против Ильи Кузнецова составлен протокол за якобы участие в массовой акции.





euroradio.fm Межведомственная комиссия по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности была создана в 2017 году. Задача комиссии — обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере, пишет

Состав Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере:

Владимир Арчаков — заместитель государственного секретаря Совета безопасности (председатель комиссии).





Андрей Кунцевич — заместитель главы Администрации президента (заместитель председателя комиссии)





Александр Антонович — главный советник аналитического сектора информационно-аналитического управления государственного секретариата Совета безопасности (секретарь комиссии)





Сергей Аземша — заместитель Председателя Следственного комитета





Александр Вольфович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны





Сергей Жерносек — заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при президенте





Дмитрий Жук — директор и главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня"





Геннадий Казакевич — первый заместитель Министра внутренних дел – начальник криминальной милиции





Виталий Краснобаев —заместитель руководителя пресс-службы президента





Олег Макаров — директор Белорусского института стратегических исследований





Игорь Марзалюк — председатель постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по образованию, науке и культуре





Марат Марков — председатель правления закрытого акционерного общества "Второй национальный телеканал"





Сергей Нестерович — первый заместитель министра связи и информатизации





Сергей Теребов — первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности





Евгений Шестаков — заместитель министра иностранных дел





Ольга Шпилевская — начальник главного идеологического управления Администрации президента





Всеволод Янчевский — директор государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий"





Также среди членов комиссии есть министр информации, однако в списках всё ещё указан Александр Карлюкевич, которого на кресле главы министерства сменил Игорь Луцкий.



