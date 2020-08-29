В Минске проходит женский Марш солидарности

Источник материала: Ежедневник

По независимым оценкам, в нем принимает участие свыше 10 тыс. участниц, идущих вдоль проспекта Независимости.

Первоначально митингующие пытались пройти от площади Свободы к площади Независимости. Но им дорогу перекрыли омоновцы и автозаки. Тогда колона развернулась и пошла по тротуару в сторону Академии наук, подъезды к которой со стороны Уручья были блокированы силовиками.

По дороге женщины скандировали лозунги «Жыве Беларусь», «Саша, ты уволен», «Лукашенко – в автозак». По пути к колонне присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова.

Во время стрима с мероприятия были задержаны журналисты «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик и DW Павлюк Быковский.

После того, как митинующих не пропустили в районе Академии наук (омоновцы и спецназовцы), женщины развернулись и пошли в сторону площади Якуба Коласа.

Женские акции протеста проходят также в Гомеле, Бресте, Заславле и других городах страны.