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В Минске проходит женский Марш солидарности

29.08.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По независимым оценкам, в нем принимает участие свыше 10 тыс. участниц, идущих вдоль проспекта Независимости.

Первоначально митингующие пытались пройти от площади Свободы к площади Независимости. Но им дорогу перекрыли омоновцы и автозаки.  Тогда колона развернулась  и пошла по тротуару в сторону Академии наук, подъезды к которой со стороны Уручья были блокированы силовиками.

По дороге женщины скандировали лозунги «Жыве Беларусь», «Саша, ты уволен», «Лукашенко – в автозак».  По пути к колонне присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова.  

Во время стрима с мероприятия были задержаны журналисты «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик и DW Павлюк Быковский.

После того, как митинующих не пропустили в районе Академии наук (омоновцы и спецназовцы), женщины развернулись и пошли в сторону площади Якуба Коласа.

Женские акции протеста проходят также в Гомеле, Бресте, Заславле и других городах страны.

 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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По независимым оценкам, в нем принимает участие свыше 10 тыс. участниц, идущих вдоль проспекта Независимости.
 
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