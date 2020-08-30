В Германии рыбаки заметили крокодила в реке Унструт

Источник материала: ОНТ

В районе Бургенланд в Германии был введен запрет на купание в реке Унструт. Причиной послужил инцидент с крокодилом, которого ищут с 28 августа, информирует Bild.

Поиски хищника ведутся на границе федеральных земель Саксония-Анхальт и Тюрингия. 27 августа власти получили два сообщения от рыбаков, заметивших рептилию в реке Унструт возле города Лауха.

Заходить в реку на отрезке между местом слияния с рекой Заале и границей с Тюрингией запрещено до 6 сентября.

Следов крокодила, несмотря на активные поиски, пока обнаружить не удалось.

Фото: Sebastian Willnow / dpa

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