Сейчас модно требовать перемен: как изменился Львовский автобусный завод за последние 10 лет?

Источник материала: ОНТ

В чем отличие настоящего политика и лидера от популиста? Первый отвечает за свои слова и поступки. И несет за них ответственность. Второй – готов обещать что угодно, лишь бы понравиться электорату.

К слову, сейчас модно требовать перемен. Никто не спорит – они нужны. Но когда о них говорит Лукашенко – речь о грамотной модернизации системы власти, чтобы не разбалансировать тонкий механизм.

Да, часть полномочий стоит передать регионам, а часть – на парламентский уровень. Но главное при этом – надо сначала 100 раз все взвесить, а лишь потом внедрять.

Что касается перемен, которых требуют глаза и сердца оппозиции, то они готовы их провести, не снижая скорости и не задумываясь о последствиях.

При этом экономика и промышленность наверняка окажется в кювете с разрушенными и раздробленными предприятиями, на восстановление которых потребуются годы. Хотя, как показывает опыт соседних стран, о них будет проще забыть.

За последние 10 лет до ручки довели знаменитый Львовский автобусный завод. В 80-е это было самое крупное предприятие в мире, которое выпускало автобусы. Печальна судьба Житомирского института радиосистем, от которого остался лишь неприглядный фасад.

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