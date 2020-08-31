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Сейчас модно требовать перемен: как изменился Львовский автобусный завод за последние 10 лет?

31.08.2020 06:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сейчас модно требовать перемен: как изменился Львовский автобусный завод за последние 10 лет?

В чем отличие настоящего политика и лидера от популиста? Первый отвечает за свои слова и поступки. И несет за них ответственность. Второй – готов обещать что угодно, лишь бы понравиться электорату.

К слову, сейчас модно требовать перемен. Никто не спорит – они нужны. Но когда о них говорит Лукашенко – речь о грамотной модернизации системы власти, чтобы не разбалансировать тонкий механизм.

Да, часть полномочий стоит передать регионам, а часть – на парламентский уровень. Но главное при этом – надо сначала 100 раз все взвесить, а лишь потом внедрять.

Что касается перемен, которых требуют глаза и сердца оппозиции, то они готовы их провести, не снижая скорости и не задумываясь о последствиях. 

При этом экономика и промышленность наверняка окажется в кювете с разрушенными и раздробленными предприятиями, на восстановление которых потребуются годы. Хотя, как показывает опыт соседних стран, о них будет проще забыть.

За последние 10 лет до ручки довели знаменитый Львовский автобусный завод. В 80-е это было самое крупное предприятие в мире, которое выпускало автобусы. Печальна судьба Житомирского института радиосистем, от которого остался лишь неприглядный фасад.

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В чем отличие настоящего политика и лидера от популиста? Первый отвечает за свои слова и поступки. И несет за них ответственность. Второй – готов обещать что...
 
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