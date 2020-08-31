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Сейчас модно требовать перемен: как изменился Львовский автобусный завод за последние 10 лет?
Источник материала: ОНТ
В чем отличие настоящего политика и лидера от популиста? Первый отвечает за свои слова и поступки. И несет за них ответственность. Второй – готов обещать что угодно, лишь бы понравиться электорату.
К слову, сейчас модно требовать перемен. Никто не спорит – они нужны. Но когда о них говорит Лукашенко – речь о грамотной модернизации системы власти, чтобы не разбалансировать тонкий механизм.
Да, часть полномочий стоит передать регионам, а часть – на парламентский уровень. Но главное при этом – надо сначала 100 раз все взвесить, а лишь потом внедрять.
Что касается перемен, которых требуют глаза и сердца оппозиции, то они готовы их провести, не снижая скорости и не задумываясь о последствиях.
При этом экономика и промышленность наверняка окажется в кювете с разрушенными и раздробленными предприятиями, на восстановление которых потребуются годы. Хотя, как показывает опыт соседних стран, о них будет проще забыть.
За последние 10 лет до ручки довели знаменитый Львовский автобусный завод. В 80-е это было самое крупное предприятие в мире, которое выпускало автобусы. Печальна судьба Житомирского института радиосистем, от которого остался лишь неприглядный фасад.
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В чем отличие настоящего политика и лидера от популиста? Первый отвечает за свои слова и поступки. И несет за них ответственность. Второй – готов обещать что...
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