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Экс-глава МИД Украины: Путин давно "слил" Лукашенко

31.08.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что президент РФ Владимир Путин воспользуется протестами в Беларуси, чтобы увеличить там пророссийскую оппозицию президенту Александру Лукашенко.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко стал неадекватным. Такое мнение 30 августа в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы же видим, что он потерял адекватность – то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область... Россия на этом играет, [президент РФ Владимир] Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко", – сказал он.

По словам украинского дипломата, Путин давно "слил" Лукашенко, для главы Кремля тот уже "спекся".

"Но Путин сейчас будет пытаться ставить пророссийскую часть оппозиции, и я думаю, что, к сожалению, России там будет в ближайшее время больше. Правоохранители скрытые есть, советники есть. Но сейчас для Путина линия – использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой", – объяснил Климкин.

Он считает, что Путин запретил Лукашенко общаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лукашенко и Путин 30 августа созвонились пятый раз за месяц.
 
 
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что президент РФ Владимир Путин воспользуется протестами в Беларуси, чтобы увеличить там пророссийскую...
 
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