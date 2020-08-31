Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко стал неадекватным. Такое мнение 30 августа в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.





"Мы же видим, что он потерял адекватность – то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область... Россия на этом играет, [президент РФ Владимир] Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко", – сказал он.





По словам украинского дипломата, Путин давно "слил" Лукашенко, для главы Кремля тот уже "спекся".





"Но Путин сейчас будет пытаться ставить пророссийскую часть оппозиции, и я думаю, что, к сожалению, России там будет в ближайшее время больше. Правоохранители скрытые есть, советники есть. Но сейчас для Путина линия – использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой", – объяснил Климкин.





Он считает, что Путин запретил Лукашенко общаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.





Лукашенко и Путин 30 августа созвонились пятый раз за месяц.