МЧС Беларуси продолжает тушить лесные пожары в Турции - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности в Турции. Два вертолета Ми-8 с площадок Пойраз и Мармарис уже совершили 182 полета и произвели 945 сбросов воды. Также они доставили 92-х турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

"С начала года на различных авиационных судах над территорией Беларуси осуществлено 373 полета, в ходе которых обнаружено 185 пожаров. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, что способствует их быстрой ликвидации и минимизации последствий от их возникновения", - рассказали в МЧС.

На видео запечатлена работа белорусского экипажа Ми-8 в Стамбуле, где огонь вплотную подошел к жилым зданиям. По кадрам ролика можно оценить, насколько опасная там ситуация. Планируется, что белорусские спасатели пробудут в Турции до октября.

МЧС Беларуси в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывает помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиацию МЧС задействовали в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.