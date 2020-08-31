Лукашенко рассказал о переменах, которые народу предложит власть

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, что власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед. Об этом сообщает БелТА .

Президент отметил, что сейчас в Беларуси работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

При этом Александр Лукашенко заметил, что голос несовершеннолетних граждан Беларуси, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.

ФОТО: БелТА





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