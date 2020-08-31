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СМИ: Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ
Источник материала: Навiны
В 16-й день рождения младшего сына Николая СМИ сообщили, что он забрал документы из лицея БГУ, в котором планировал учиться.
Такую информацию на анонимной основе
В то же время директор лицея Игорь Варакса сказал, что учреждение не комментирует подобные сведения о своих учащихся.
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В 16-й день рождения младшего сына Николая СМИ сообщили, что он забрал документы из лицея БГУ, в котором планировал учиться.
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