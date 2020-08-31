СМИ: Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

В 16-й день рождения младшего сына Николая СМИ сообщили, что он забрал документы из лицея БГУ, в котором планировал учиться.





Такую информацию на анонимной основе «Еврорадио» подтвердили в учебном заведении.

В то же время директор лицея Игорь Варакса сказал, что учреждение не комментирует подобные сведения о своих учащихся.