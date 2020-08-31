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СМИ: Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

31.08.2020 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 16-й день рождения младшего сына Николая СМИ сообщили, что он забрал документы из лицея БГУ, в котором планировал учиться.

СМИ: Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Такую информацию на анонимной основе «Еврорадио» подтвердили в учебном заведении.

В то же время директор лицея Игорь Варакса сказал, что учреждение не комментирует подобные сведения о своих учащихся.

 
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В 16-й день рождения младшего сына Николая СМИ сообщили, что он забрал документы из лицея БГУ, в котором планировал учиться.
 
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