Евро и доллар слегка откатились. Российский рубль продолжает дорожать

С начала года стоимость корзины валют выросла на 16,83%. Больше половины этого роста пришлось на уходящий август. По итогам месяца торги на бирже были проведены 21 раз, но только на самых первых белорусский рубль укреплялся.





Курс доллара 31 августа упал на 0,0083 BYN до 2,6548 BYN/USD. Американская валюта прервала серию из десяти укреплений подряд, за время которой её курс подскочил на 0,2067 BYN.





Объём торгов долларом составил всего 15 млн. USD. Это существенно ниже, чем было на прошлой неделе. Судите сами:





понедельник — 95 млн. USD;

вторник — 110 млн. USD;

среда — 112 млн. USD;

четверг — 86 млн. USD;

пятница — 43 млн. USD.





Скорее всего, история с волнениями на валютном рынке ещё не закончилась т. к. банки готовы покупать наличный доллар существенно выше официального курса Нацбанка Беларуси.





В момент написания статьи Белагропромбанк был готов покупать доллары у населения по 2,72 BYN, а самый выгодный курс продажи составлял 2,73 BYN.





По итогам августа был установлен исторический максимум объёма биржевых торгов американским долларом — 1,126 млрд. долларов. Предыдущий рекорд продержался пять лет. В августе 2015 наторговали 0,937 млрд. USD.





Курс евро снизился на 0,0070 BYN до 3,1598 BYN/EUR. Евро покинул исторический максимум, который до этого обновлялся шесть раз подряд.





Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0267 BYN до 3,5969 BYN/100 RUB и второй раз подряд установил абсолютный максимум.





Российский рубль дорожает уже девятый день подряд. За это время сотня российских рублей выросла в цене на 0,2368 BYN.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль опять девальвировался сразу ко всем основным валютам. Все конкуренты белорусского рубля завершили неделю на исторических максимумах:





курс доллара +0,1415 BYN (+5,61%);

курс евро +0,1849 BYN (+6,20%);

курс российского рубля +0,1697 BYN (+4,99%);





валютная корзина +5,42%.



Итоги августа 2020 на валютном рынке РБ

Все валюты резко подорожали к белорусскому рублю в последний летний месяц:





курс доллара +0,2173 BYN (+8,91%);

курс евро +0,2608 BYN (+9,00%);

курс российского рубля +0,2813 BYN (+8,48%);





валютная корзина подорожала на 8,73%.





Центробанк России

Российский рубль сегодня существенно укрепляется на Моск ской бирже. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 83 копейки до 73,8039 российских рублей. Средневзвешенный курс евро обвалился сразу на рубль до 87,73 российских рублей.





Итоги ушедшей недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару и евро:





курс доллара +0,5383 (+0,73%);

курс евро +1,0105 (+1,15%).