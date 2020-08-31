МИД о санкциях стран Балтии: мнение соседей имеет все меньше и меньше значения

Источник материала: Onliner

В МИД Беларуси прокомментировали санкции , введенные Литвой, Латвией и Эстонией в отношении 30 чиновников, включая Александра Лукашенко. «Это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», — заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Он отметил, что МИД Беларуси непонятно, каким образом эти санкции смогут поддержать суверенитет и независимость страны. Анатолий Глаз также выразил разочарование тем, что Литва, Латвия и Эстония проявляют «настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу».

«Как известно, „самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат“. История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», — добавил чиновник.

По его словам, Беларусь примет меры в отношении стран, вводящих санкции. «Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», — отметил Анатолий Глаз.