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МИД о санкциях стран Балтии: мнение соседей имеет все меньше и меньше значения
Источник материала: Onliner
В МИД Беларуси прокомментировали
Он отметил, что МИД Беларуси непонятно, каким образом эти санкции смогут поддержать суверенитет и независимость страны. Анатолий Глаз также выразил разочарование тем, что Литва, Латвия и Эстония проявляют «настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу».
«Как известно, „самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат“. История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», — добавил чиновник.
По его словам, Беларусь примет меры в отношении стран, вводящих санкции. «Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», — отметил Анатолий Глаз.
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