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В Бобруйске пьяный, угрожая водителю осколком стекла, завладел его авто, доехал до Жлобина и снес столб

01.09.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске нетрезвый мужчина, угрожая водителю осколком стекла, завладел его автомобилем и скрылся, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.


Фото: УВД

В милицию поступило сообщение о разбойном нападении в Бобруйске: к водителю автомобиля ВАЗ, припаркованного на стоянке у мини-рынка по улице Красноармейской, подошел нетрезвый мужчина и, угрожая осколком стекла от разбитой бутылки, завладел автомобилем.

В городе Бобруйске и пяти районах Могилевской области, а также на территории Жлобинского и Рогачевского районов, ввели план «Перехват».

Через два часа в Жлобине инспекторы ГАИ заметили разыскиваемый автомобиль. При попытке скрыться водитель «жигулей» поехал на красный сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в столб.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин. По факту разбойного нападения следователи возбудили уголовное дело.

 
 
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Злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин. По факту разбойного нападения следователи возбудили уголовное дело.
 
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