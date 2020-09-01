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Автор легендарного гола голландцам: Из должности президента нельзя устраивать семейный бизнес

01.09.2020 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Герасимец убежден, что белорусы не заслуживают таких издевательств.

Автор легендарного гола голландцам: Из должности президента нельзя устраивать семейный бизнес
Белорусские спортсмены начинают активнее обозначать свою гражданскую позицию. Под заявлением спортивной общественности «против насилия и за честные выборы» подписалось уже больше 350 человек. Среди них Сергей Герасимец –  лучший футболист страны-1993 и автор того самого гола голландцам в 1995-м. 

Александр Ивулин обсудил с экс-нападающим происходящее в Беларуси: 

– Подписал это письмо, потому что переживаю за происходящее в стране. Считаю ее своей футбольной Родиной. По национальности я не белорус, но именно эта страна оказала на меня главенствующее влияние. Моя супруга – белоруска, в этой стране выросли мои дети. Всю жизнь я приезжал в расположение национальной команды, чтобы играть для белорусского народа. К

акие бы сложности не возникали в клубе, отбрасывал все дела и отправлялся защищать честь Беларуси в международных матчах. Игры за сборную – главное, что было в моей футбольной карьере. 

Сейчас сильно переживаю за судьбу Беларуси, поэтому посчитал необходимым выразить свою гражданскую позицию. Кто-то может сказать: «Хорошо говорить, когда живешь в Питере». Можете не сомневаться, если бы находился в Беларуси, сделал бы тоже самое. 

– Какое из событий после 9 августа поразило вас больше всего? 

– Меня поразило единство и дух белорусского народа. Я увидел мирные массовые шествия по всей стране. Масштаб демонстраций не мог оставить равнодушным. Очень хотелось прикоснуться к этой истории. 

Такая сплоченность белорусских людей не может не восхищать! В ней сочетается и миролюбие, и настрой на перемены. Никто из участников акций не допускал жестокости и оскорблений. Просто все хотят отстоять свои права, но сделать это самым достойным образом, не допуская кровопролития. 

Никогда раньше не видел таких акций протеста. 

– С другой стороны, в первые дни после выборов белорусы столкнулись с беспрецедентной жестокостью силовиков…

– Это безобразие и бесчеловечность! До слез обидно за тех, кто пострадал. Моя супруга просто рыдала от увиденного. Белорусский народ не заслуживает такого отношения. По сути, мы увидели элемент гражданской войны. 

Считаю белорусов самым миролюбивым народом в Европе. Скажите, почему он должен терпеть такие оскорбления и унижения? Еще раз, я приезжал играть за сборную Беларуси для народа, поэтому не мог остаться в стороне и подписался под открытым письмом спортсменов. 

Вообще, 9 августа я стал свидетелем того, что племянница моей супруги не смогла проголосовать в Санкт-Петербурге. Она простояла в очереди с утра до самого вечера, но так и не сумела отдать голос. А за ней стояли еще тысячи людей. То, что происходило на избирательном участке, выглядело фарсом. Это нарушение всех избирательных прав. Наверное, больше половины избирателей просто не попала в консульство. Нельзя так относиться к людям! 

Поэтому когда на акции протеста вышла почти вся страна, то фальсификация выборов стала на лицо. Смело об этом заявляю. Все демократические страны признали фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Считаю, белорусский народ должен иметь право на самоопределение.

– Вы сказали, что играли в футбол для народа. Вас удивило, что после 9 августа все матчи чемпионата и Кубка Беларуси проводились без зрителей? 

– А чему удивляться? Видимо, АБФФ выполняла чью-то установку. Недавно представители федерации футбола обратились ко мне с просьбой сняться в рекламном ролике для презентации новой формы сборной. Я отказал. Мотивировал свой отказ тем, что не могу светиться на экранах в момент, когда белорусский народ страдает. Это моя позиция. 

– Как относитесь к тому, что АБФФ заявляет, что спорт должен оставаться вне политики, перед выборами агитируя за действующую власть? 

– Меня это не удивляет. Очевидно, руководство АБФФ выступает за поддержку нынешнего руководства. Но если взять по отдельности работников этой организаций, то позиция большинства будет схожа с моей. Где-то понимаю людей, не осуждаю их. Один из сотрудников АБФФ прямо сказал мне: «Ваш отказ от съемок – это поддержка нам». 

Понимаете, та же федерация футбола состоит из людей, а не из роботов. Они же видят, что происходит в обществе. Думаю, в душе каждого работника АБФФ позиция схожа с моей, но люди просто боятся ее высказать. 

– Почему боятся говорить не только работники федерации, но и действующие футболисты и тренеры, которые являются медийными личностями? 

– Наверное, каждый решает сам. Для меня важно, что я обозначил свою позицию и позицию своей семьи. Можно сказать, камень с души упал. Не хочу находиться в стороне. Я очень люблю Беларусь. К сожалению, практически не работал в этой стране после завершения карьеры. 

Наверное, после этого интервью уже не буду работать. Но я выразил свое мнение и ни о чем не жалею. Очень хочу, чтобы белорусы жили в добре и были счастливы. Уверен, этот народ не заслуживает, чтобы над ним так издевались.

– Победа Александра Лукашенко на выборах с 80 процентами голосов – это издевательство? 

– Меня это поразило. Не нужно быть большим математиком. Просто посмотрите, сколько людей сейчас выходят на улицы. О чем тут говорить? Причем митинги никто не организует. Люди просто выходят и по доброй воле присоединяются друг к другу. 

Этот протест не несет в себе хулиганства и вандализма. Люди просто хотят, чтобы их услышали и дали возможность провести честные выборы. Это слишком большие требования для гражданского общества? Это просто мизер! 

– Видели, как неделю назад Александр Лукашенко выходил с автоматом из вертолета? 

– Это дикость и неуважение к самому себе. Я уже не говорю про неуважение к людям.  

– В прошлое воскресенье пресс-служба президента вновь опубликовала его фотографию с автоматом…

– Это дикость. Что тут еще можно сказать? Складывается ощущение, что президент воюет с собственным народом, который этого не хочет. Белорусы просто желают, чтобы все решилось мирным и цивилизованным путем.  

– Какая картина о происходящем в Беларуси формируется у россиян? 

– Здесь не такая единая картинка, как в Беларуси. Все-таки люди не находятся в центре событий, поэтому не владеют доскональной информацией. Плюс пропаганда делает свое дело. Руководство страны поддерживает режим Александар Лукашенко, и это делает погоду во всем. 

Но простые россияне переживают за судьбу Беларуси. Не встречал людей, которые бы равнодушно относились к нашему народу. Но не скажу, что отношение людей к Александру Лукашенко однозначное. Есть те, кто за него, есть те, кто категорически отвергает его. Но, еще раз, это все результат пропаганды. 

– Корреспонденты из Russia Today пытаются делать что-то подобное и на белорусском телевидении…

– Таким образом власть защищает себя. Но разве можно компенсировать профессионалов, затыкая дырки кем попало? Конечно, нет. Другое дело, у людей попросту нет профессиональной солидарности. Нельзя же за деньги продавать честь и достоинство. Искренне сочувствую работникам телевидения, которые обозначили свою гражданскую позицию и от этого пострадали.  


– У вас есть вера, что в Беларуси получится что-то изменить мирным путем? 

– Надеюсь, разум все-таки восторжествует, и белорусский народ добьется честных выборов под присмотром независимых наблюдателей. Нужно, чтобы каждый голос был под контролем. Например, я могу не просто говорить, а стать наблюдателем в том же консульстве Беларуси в Питере. 

Если бы Александр Лукашенко победил честно, то я встал бы и сказал: «Не нужно суетиться, большинство людей реально проголосовало за него». Нужно понимать, президентская должность – выборная. Нельзя устраивать из нее семейный бизнес. Если ты проиграл, то должен уйти. 

Если бы я работал главным тренером и ко мне пришли футболисты со словами: «Мы не хотим играть под твоим руководством» – я бы через минуту ушел. 

Не могу представить, как можно управлять страной, когда она говорит тебе: «Уходи!»
 
 
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Сергей Герасимец убежден, что белорусы не заслуживают таких издевательств.
 
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