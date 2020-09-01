Гродно – кайф: здесь 2 тыс студентов и преподавателей вуза собрали подписи за новые выборы, ведь предыдущие украли

Источник материала: KYKY

Более двух тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы поставили свои подписи под обращением, в котором выдвинули ряд требований, в том числе – проведение новых выборов. Об этом сообщает «Свобода».

Авторы обращения считают, что выборы 9 августа прошли с многочисленными нарушениями. Они не были прозрачными, независимых наблюдателей не пустили на участки, на многих избирательных участках завысили явку, не все избиратели смогли ознакомиться с итоговыми протоколами.

Также подписанты обратили внимание на милицейское насилие во время мирных уличных протестов, задержания людей, которые даже не участвовали в акциях, пытки демонстрантов в изоляторах.

Вот требования подписавших обращение:

привлечь к ответственности тех, кто избивал и убивал протестующих;

освободить политзаключенных и задержанных во время мирных протестов;

признать выборы 9 августа недействительными, провести новые выборы;

привлечь к ответственности тех, кто участвовал в фальсификации итогов выборов.

Ранее ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко заявила о поддержке «купаловцев», пострадавших при задержании силовиками, а также пообещала не увольнять преподавателей и не отчислять студентов за их политические взгляды.

Быстрая доставка новостей – в нашем канале в Telegram. Подпишитесь !