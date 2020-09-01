ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродно – кайф: здесь 2 тыс студентов и преподавателей вуза собрали подписи за новые выборы, ведь предыдущие украли

01.09.2020 10:37 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Более двух тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы поставили свои подписи под обращением, в котором выдвинули ряд требований, в том числе – проведение новых выборов. Об этом сообщает «Свобода».

Авторы обращения считают, что выборы 9 августа прошли с многочисленными нарушениями. Они не были прозрачными, независимых наблюдателей не пустили на участки, на многих избирательных участках завысили явку, не все избиратели смогли ознакомиться с итоговыми протоколами.

Также подписанты обратили внимание на милицейское насилие во время мирных уличных протестов, задержания людей, которые даже не участвовали в акциях, пытки демонстрантов в изоляторах.

Вот требования подписавших обращение:

  • привлечь к ответственности тех, кто избивал и убивал протестующих;
  • освободить политзаключенных и задержанных во время мирных протестов;
  • признать выборы 9 августа недействительными, провести новые выборы;
  • привлечь к ответственности тех, кто участвовал в фальсификации итогов выборов.

Ранее ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко заявила о поддержке «купаловцев», пострадавших при задержании силовиками, а также пообещала не увольнять преподавателей и не отчислять студентов за их политические взгляды.

Быстрая доставка новостей – в нашем канале в Telegram. Подпишитесь!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более двух тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы поставили свои подписи под обращением, в котором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автор легендарного гола голландцам: Из должности президента нельзя устраивать семейный бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика