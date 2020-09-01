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Гродно – кайф: здесь 2 тыс студентов и преподавателей вуза собрали подписи за новые выборы, ведь предыдущие украли
Источник материала: KYKY>
Более двух тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы поставили свои подписи под обращением, в котором выдвинули ряд требований, в том числе – проведение новых выборов. Об этом
Авторы обращения считают, что выборы 9 августа прошли с многочисленными нарушениями. Они не были прозрачными, независимых наблюдателей не пустили на участки, на многих избирательных участках завысили явку, не все избиратели смогли ознакомиться с итоговыми протоколами.
Также подписанты обратили внимание на милицейское насилие во время мирных уличных протестов, задержания людей, которые даже не участвовали в акциях, пытки демонстрантов в изоляторах.
Вот требования подписавших обращение:
Ранее ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко
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Гродно – кайф: здесь 2 тыс студентов и преподавателей вуза собрали подписи за новые выборы, ведь предыдущие украли
Более двух тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы поставили свои подписи под обращением, в котором...
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