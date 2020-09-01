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Новые условия по кредитам для физических лиц

01.09.2020 10:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Одновременно банк сообщает о временном приостановлении с 01.09.2020 приема новых заявок на кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9 % годовых.

При этом остаются неизменными условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием в рамках Указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы «Ипотека с нами».

 
 
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ОАО АСБ Беларусбанк информирует своих клиентов об изменении сроков рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам от 5 до 15 дней.
 
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