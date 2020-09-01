Новые условия по кредитам для физических лиц

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Одновременно банк сообщает о временном приостановлении с 01.09.2020 приема новых заявок на кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9 % годовых.



При этом остаются неизменными условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием в рамках Указа № 240 , системы строительных сбережений и партнерской программы «Ипотека с нами».