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Стала известна причина смерти писателя Владислава Крапивина
Источник материала: Навiны
Сегодня рано утром в Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин.
Как сообщили
Отмечается, что проблемы со здоровьем у прозаика начались в июле.
Наиболее популярными стали его произведения «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Ковер-самолет», «Журавленок и молнии», «Сказки Севки Глущенко».
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Сегодня рано утром в Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин.
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