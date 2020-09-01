Стала известна причина смерти писателя Владислава Крапивина

Сегодня рано утром в Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин.



Фото Артема Устюжанина / E1.RU

Как сообщили E1.RU родственники, самочувствие литератора ухудшилось, его перевели в реанимацию, но спасти жизнь не удалось. «Сердце не выдержало», — сказала Лариса Крапивина.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у прозаика начались в июле.

Наиболее популярными стали его произведения «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Ковер-самолет», «Журавленок и молнии», «Сказки Севки Глущенко».