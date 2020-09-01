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Стала известна причина смерти писателя Владислава Крапивина

01.09.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня рано утром в Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин.

Стала известна причина смерти писателя Владислава Крапивина
Фото Артема Устюжанина / E1.RU

Как сообщили E1.RU родственники, самочувствие литератора ухудшилось, его перевели в реанимацию, но спасти жизнь не удалось. «Сердце не выдержало», — сказала Лариса Крапивина.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у прозаика начались в июле.

Наиболее популярными стали его произведения «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Ковер-самолет», «Журавленок и молнии», «Сказки Севки Глущенко».

 
 
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Сегодня рано утром в Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин.
 
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