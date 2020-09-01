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Молебны за Беларусь прошли во всех православных храмах и монастырях страны
01.09.2020 11:28 — Разное |
Белорусская православная церковь выступает против распрей и взаимных оскорблений. Верующие собираются в храмах, чтобы вознести молитвы за сохранение мира и спокойствия в стране.
Подробности – в видеоинформации.
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Белорусская православная церковь выступает против распрей и взаимных оскорблений. Верующие собираются в храмах, чтобы вознести молитвы за сохранение мира и...
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