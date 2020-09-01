Молебны за Беларусь прошли во всех православных храмах и монастырях страны

Источник материала:

Белорусская православная церковь выступает против распрей и взаимных оскорблений. Верующие собираются в храмах, чтобы вознести молитвы за сохранение мира и спокойствия в стране.

Подробности – в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram