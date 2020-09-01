Продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил

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На западе страны продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси.

Приведен в боеготовность танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады. Строй пополнили свыше 140 военнослужащих, призванных из запаса. С ними проводятся занятия по восстановлению навыков в обращении с оружием и боевой техникой. Затем батальон совершит марш на полигон, где военные выполнят ряд учебно-боевых задач в соответствии с предназначением.

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