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Продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил
01.09.2020 11:28 — Разное |
На западе страны продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси.
Приведен в боеготовность танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады. Строй пополнили свыше 140 военнослужащих, призванных из запаса. С ними проводятся занятия по восстановлению навыков в обращении с оружием и боевой техникой. Затем батальон совершит марш на полигон, где военные выполнят ряд учебно-боевых задач в соответствии с предназначением.
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На западе страны продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси. Приведен в боеготовность танковый батальон 11-й...
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