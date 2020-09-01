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Появился тизер сериала «Противостояние», основанного на романе Стивена Кинга
01.09.2020 11:28 — Разное |
На YouTube-канале Everyeye Plus появился тизер сериала «Противостояние» («The Stand»), снятого по одноименному роману короля ужасов Стивена Кинга. В проекте участвуют актеры Александр Скарсгард, Эмбер Херд и Вупи Голдберг.
Сценаристом, продюсером и режисером стал Джош Бун. Он известен по мелодрамам «Виноваты звезды» и «Застрял в любви».
По сюжету произошла утечка смертельно опасного вируса из секретной лаборатории. Большая часть человечества погибает, а оставшаяся поделилась на два лагеря. Первые следуют идеалом прошлого, а вот вторые встали на сторону таинственного Черного Человека, который пытается заполучить мировое господство.
Сериал выйдет 17 декабря на CBS All Access.
Фото:https://theculturednerd.org/
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На YouTube-канале Everyeye Plus появился тизер сериала «Противостояние» («The Stand»), снятого по одноименному роману короля ужасов Стивена Кинга. В проекте участвуют актеры...
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