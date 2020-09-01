Появился тизер сериала «Противостояние», основанного на романе Стивена Кинга

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На YouTube-канале Everyeye Plus появился тизер сериала «Противостояние» («The Stand»), снятого по одноименному роману короля ужасов Стивена Кинга. В проекте участвуют актеры Александр Скарсгард, Эмбер Херд и Вупи Голдберг.





Сценаристом, продюсером и режисером стал Джош Бун. Он известен по мелодрамам «Виноваты звезды» и «Застрял в любви».

По сюжету произошла утечка смертельно опасного вируса из секретной лаборатории. Большая часть человечества погибает, а оставшаяся поделилась на два лагеря. Первые следуют идеалом прошлого, а вот вторые встали на сторону таинственного Черного Человека, который пытается заполучить мировое господство.

Сериал выйдет 17 декабря на CBS All Access.

Фото:https://theculturednerd.org/

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