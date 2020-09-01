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"Санкционная дубинка" стран Балтии сейчас мало что значит ― политолог
01.09.2020 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Однако вопрос допустимости подобных решений в отношении президента соседней страны вызывает ряд сомнений, включая правовые, отмечает собеседник Sputnik.
"Но они (страны Балтии ― Sputnik) говорили, что будут ведены санкции, и вот мы видим первое применение политической санкционной дубинки. Думаю, что последуют и другие. Другой момент, что Лукашенко не очень и собирался в эти страны", ― говорит Асафов.
Политолог напоминает, что Лукашенко до недавнего времени не посещал территорию Евросоюза более 10 лет, поскольку был персоной нон-грата.
"Конечно, это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела Беларуси, поскольку президенту может понадобиться посетить главу соседней страны, чтобы обсудить хотя бы трансграничное перемещение граждан, и вот такое решение может расцениваться как попытка на его деятельность повлиять", ― рассуждает Асафов.
Для
"Он (Лукашенко ― Sputnik) не общается даже с лидерами "старой" Европы. Его сейчас интересует мнение только
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Запрет на въезд в страны Балтии лично для президента Беларуси Александра Лукашенко можно трактовать как вмешательство во внутренние дела страны, считает...
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