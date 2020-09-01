Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Санкционная дубинка" стран Балтии сейчас мало что значит ― политолог

Однако вопрос допустимости подобных решений в отношении президента соседней страны вызывает ряд сомнений, включая правовые, отмечает собеседник Sputnik.

"Но они (страны Балтии ― Sputnik) говорили, что будут ведены санкции, и вот мы видим первое применение политической санкционной дубинки. Думаю, что последуют и другие. Другой момент, что Лукашенко не очень и собирался в эти страны", ― говорит Асафов.

Политолог напоминает, что Лукашенко до недавнего времени не посещал территорию Евросоюза более 10 лет, поскольку был персоной нон-грата.

"Конечно, это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела Беларуси, поскольку президенту может понадобиться посетить главу соседней страны, чтобы обсудить хотя бы трансграничное перемещение граждан, и вот такое решение может расцениваться как попытка на его деятельность повлиять", ― рассуждает Асафов.

Для Литвы , Латвии и Эстонии решение о запрете въезда для президента и ряда официальных лиц из Беларуси ― это очередной повод высказать "поддержку оппозиции и проамериканского курса, заявленного Майком Помпео, о необходимости пересмотра результатов выборов и прочих демократических устремлений, но для Лукашенко это не значит ровным счетом ничего", говорит Асафов.

"Он (Лукашенко ― Sputnik) не общается даже с лидерами "старой" Европы. Его сейчас интересует мнение только одного президента", ― резюмирует политолог.

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