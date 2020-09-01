Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Барановичах Президент заявил, что Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться. Наша страна может закрыть границы около Бреста и Гродно. Это приведет к тому, что немецкие грузы не смогут легко попасть на Восток. По этой причине выступить против Беларуси была дана команда более слабым странам Балтии.

Фото: БЕЛТА

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