ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

01.09.2020 12:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

Сегодня в Барановичах Президент заявил, что Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться. Наша страна может закрыть границы около Бреста и Гродно. Это приведет к тому, что немецкие грузы не смогут легко попасть на Восток. По этой причине выступить против Беларуси была дана команда более слабым странам Балтии.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Барановичах Президент заявил, что Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Об этом сообщает БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зря я пошёл туда». Участник протеста сожалеет, что поддался эффекту толпы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика