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В "Маяке Минска" неизвестные запихнули в авто местную активистку. Видео похищения

01.09.2020 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром в Минске возле своего дома была задержана Любовь Ковальчук.

Женщина известна своей активной гражданской позицией: пыталась в качестве независимого наблюдателя попасть на избирательный участок, активно поддерживала учителей, собирала подписи под заявлением в милицию о фальсификации выборов.

— Добрый день. Сегодня в 8.30 утра по дороге из школы силой схватили неизвестные нашу активистку Любовь Ковальчук с Мстиславца, 24, «Маяк Минска», — сообщили tut.by соседи активистки.


Соседи сообщают, что в подъезд, где живет семья Ковальчук, неизвестные пытались пробраться еще ночью. Но дверь им не открыли и вызвали милицию.

Любовь задержали уже утром. По словам очевидцев произошедшего, мужчина в штатском подошел со спины и сразу закрыл ей рот. Потом вместе с напарником они стали усаживать женщину в машину. Но Любови все же удалось закричать и привлечь к происходящему внимание.

Еще в минувшем декабре Любовь Ковальчук вместе с другими жителями квартала добивалась того, чтобы у них установили шлагбаумы. Как рассказали соседи, на нынешних президентских выборах женщина пыталась в качестве независимого наблюдателя попасть на участок, но ее не взяли. Жалобу суд не удовлетворил. 

Но она все равно отработала наблюдателем в 61-й школе, как и многие, не имея доступа на участок.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в Минске возле своего дома была задержана Любовь Ковальчук.
 
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