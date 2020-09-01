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С сегодняшнего дня сортировка мусора стала обязанностью белорусов

01.09.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 1 сентября 2020 года вступает в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами». Это значит, что с сегодняшнего дня пластик, бумага, стекло и остальные отходы должны вывозиться с контейнерных площадок разными мусоровозами, а те, кто не сортирует мусор на эти фракции, в теории может быть оштрафован. О том, как будут действовать новые правила обращения с отходами, пишет агентство «Минск-Новости».

Белорусы уже много лет «учатся» выделять стекло, пластик и бумагу из твердых бытовых отходов, но до сих пор за всеми тремя фракциями приезжал один мусоровоз, да и контейнеры заполнялись смешанными отходами. Сейчас коммунальные службы переходят к следующему этапу программы раздельного сбора: за каждой фракцией будет приезжать отдельный мусоровоз, а минчане на законодательном уровне обязаны разделять свой мусор.

В новых правилах обращения с коммунальными отходами сказано, что отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы. Кроме того, повысится и ответственность самих жильцов. Выбросит недобросовестный человек стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо вообще в бак с бытовым мусором — и его можно привлечь к административной ответственности. Правда, факт нарушения кто-то должен зафиксировать. Например, запечатлеть на камеру мобильника, что при современных технологиях несложно.

— Кодекс позволит ужесточить контроль за организацией раздельного сбора и соблюдением всех требований по обращению с отходами со стороны как коммунальщиков, так и граждан, — рассказала директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — Сейчас обсуждается, каким образом это будет отслеживаться. Один из вариантов — установка в определенных местах видеокамер, чтобы онлайн наблюдать за процессом и фиксировать нарушения.

Уличная урна для раздельного сбора мусора ТитанМетаБел ТМБ-4х35
35 л, крышка отсутствует, нержавеющая сталь, цвет: желтый/зеленый/красный/синий
396 р.
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Новые эконормативы в Беларуси приживаются не всегда. Ровно год назад МАРТ обязал магазины продавать одноразовую посуду и пакеты из бумаги. Эти товары были внесены в перечень обязательных постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №72. Однако найти сегодня продовольственный магазин, в котором продаются бумажные пакеты, задача не из легких.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 сентября 2020 года вступает в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами». Это значит, что с сегодняшнего дня пластик, бумага, стекло и...
 
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