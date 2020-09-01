Лавров рассказал, кто сможет решить ситуацию в Беларуси - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Лаврова, необходимости зарубежного посредничества для преодоления ситуации в республике нет. Беларусь сама в состоянии решить свои внутренние проблемы, уверен дипломат.

"Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих западных государств - как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею ввиду США и Канаду - навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент", - сказал министр в ходе своего выступления перед первокурсниками МГИМО.

Он отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже предложил решение, которое поможет урегулировать ситуацию, с ним согласна и Москва. По словам Лаврова, белорусским властям нужно наладить диалог с обществом и обсудить все волнующие граждан вопросы.

Министр добавил, что Россия в отношении Союзного государства будет руководствоваться международным правом и своими обязательствами.

Читайте также: