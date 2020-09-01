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Беларусь сократила дефицит бюджета в июле 2020 года

01.09.2020 13:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси в июле сократили дефицит республиканского бюджета на 0,38 млрд. рублей, сообщил Минфин Беларуси.

Так, за 7 месяцев 2020 года дефицит республиканского бюджета сложился в размере 1,42 млрд. рублей. По итогам 6 месяцев текущего года дефицит бюджета составлял 1,8 млрд. рублей.

Доходы республиканского бюджета в январе-июле составили 12,84 млрд. рублей, или 50,9 процента уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 14,26 млрд. рублей, или 52,1 процента уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2020 года сложились в сумме 29,8 млрд. рублей, или 56,2 процента уточненного годового плана, расходы - 31,1 млрд. рублей, или 55,9 процента уточненного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2020 года сложился в сумме 1,3 млрд. рублей.

 
 
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Власти Беларуси в июле сократили дефицит республиканского бюджета на 0,38 млрд. рублей, сообщил Минфин Беларуси.
 
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