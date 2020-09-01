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«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершая рабочую поездку в Барановичи, Президент сделал одну незапланированную остановку. Он покинул кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, которые встречали главу государства на улицах города со словами поддержки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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– Мы не хотим.
– Если бы не было вас – опытных людей, на пенсии кто-то, кто-то готовится, взрослых людей – не было бы уже нашей страны. Поэтому как раз дело в вас. Это вы держите эту страну, это вы еще говорите тем, кто сегодня здесь бегает по улицам, напоминая, что было и что есть.
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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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