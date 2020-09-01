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«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей

01.09.2020 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершая рабочую поездку в Барановичи, Президент сделал одну незапланированную остановку. Он покинул кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, которые встречали главу государства на улицах города со словами поддержки.

«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что из этого получится. Это будет минимум гражданская война, когда одни – на других. Вот этого быть не должно.

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«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей

Мы не хотим.
И вы не переживайте. Этого не будет.
Мы все за вас.
Даже если не все за меня, это нормально. У каждого свое мнение.
Все-все за вас.

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Если бы не было вас – опытных людей, на пенсии кто-то, кто-то готовится, взрослых людей – не было бы уже нашей страны. Поэтому как раз дело в вас. Это вы держите эту страну, это вы еще говорите тем, кто сегодня здесь бегает по улицам, напоминая, что было и что есть.  

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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