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Xiaomi открыла 3000 магазинов в одной стране и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Источник материала: Onliner
Компания Xiaomi
В Индию Xiaomi пришла в 2014 году, заняв с тех пор первое место на местном рынке смартфонов.
Напомним, в прошлом Xiaomi очень нехотя переходила из онлайна в офлайн, предпочитая до поры до времени только интернет-продажи. В 2016 году Xiaomi
Розничными точками в разных регионах занимаются партнеры Xiaomi.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса, открыв в Индии 3 тыс. магазинов Mi Store. Начиналось все с 500 магазинов в 2018 году, в 2019-м их насчитывалось уже 2 тыс. С учетом...
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