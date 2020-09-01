Xiaomi открыла 3000 магазинов в одной стране и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: Onliner Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса, открыв в Индии 3 тыс. магазинов Mi Store. Начиналось все с 500 магазинов в 2018 году, в 2019-м их насчитывалось уже 2 тыс. С учетом темпов, звание рекордсмена оставалось за китайской компанией, выросшей из стартапа в крупнейший бизнес за 10 лет, в течение прошедших трех лет.

В Индию Xiaomi пришла в 2014 году, заняв с тех пор первое место на местном рынке смартфонов.

Напомним, в прошлом Xiaomi очень нехотя переходила из онлайна в офлайн, предпочитая до поры до времени только интернет-продажи. В 2016 году Xiaomi объявила о планах борьбы с кризисом именно с помощью открытия физических магазинов. Тогда глава китайского производителя заявил, что в течение нескольких лет появится тысяча торговых точек.

Розничными точками в разных регионах занимаются партнеры Xiaomi.