|
Музы не молчат: В Академии искусств собрали больше тысячи подписей под политическим обращением
Источник материала: Партизан
Сотрудники, выпускники и студенты Академии искусств собрали больше тысячи подписей под обращением к обществу, представителям закона и органам власти. Они заявляют о грубом нарушении своих гражданских и политических прав.
"Мы храним, передаём и множим знания о белорусской культуре, а культура, как известно, - это душа народа. Сегодня у народа болит душа, в связи с событиями последних недель, и мы не можем оставаться в стороне и не реагировать на острый политический кризис, происходящий в нашей стране", — говорится в обращении.
Подписанты выступают против насилия в отношении мирных протестующих. Они считают, что высказывание Лукашенко о том, что работникам образования, которые не поддерживают государственную идеологию, не место в белорусской системе образования, нарушает права людей на демократическое многообразие идеологий и мнений. Также в обращении осуждается давление на независимые СМИ и необоснованные задержания журналистов.
В связи с имеющимися в открытом доступе прямыми доказательствами фальсификаций при проведении президентских выборов подписавшиеся выражают недоверие к их результатам и требуют в кратчайшие сроки проведения новых открытых и честных выборов.
"Мы, нижеподписавшиеся, не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка, но мы требуем соблюдения наших гражданских прав, свобод и волеизъявлений, и призываем власти к диалогу с обществом для скорейшего выхода из сложившегося кризиса", — говорится в заключительной части обращения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники, выпускники и студенты Академии искусств собрали больше тысячи подписей под обращением к обществу, представителям закона и органам власти. Они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)