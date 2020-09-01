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Кто из звезд вышел на протестные или провластные митинги? Собрали самое важное
Источник материала: Tut.by
За последние три недели на улицы вышли сотни тысяч белорусов — в их числе оказались и знаменитости. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте фотографии звезд, которые были замечены на протестных и провластных митингах.
Кто ходит на протестные митинги
В минувшее воскресенье вокалист группы N.R.M. Пит Павлов устроил концерт возле Дворца независимости рядом с кордоном силовиков: он подошел к ним с гитарой и исполнил песню «Тры чарапахi». Видео вы найдете
На акции протеста медиков у здания Минздрава 17 августа с концертом выступили Лявон Вольский и Павел Аракелян. Они спели «Тры чарапахi».
13 августа Владимир Пугач из группы «J:Морс» дал бесплатный концерт для работников Белтелерадиокомпании и всех собравшихся у здания БТ. Музыкант сказал, что никогда так не гордился тем, что он белорус, как сейчас. Владимир сыграл на гитаре «Перемен» Цоя.
На нескольких митингах солидарности под бело-красно-белым флагом
Ребята из NaviBand тоже не раз появлялись на мирных митингах. Например, на акцию возле стелы 16 августа они
На днях Ниной Багинской в социальных сетях
— Миниатюрная, сильная, смелая и красивая, как наша любимая Беларусь! — написала Ольга в Instagram, а также поделилась совместным фото.
Неделю назад музыкантов из могилевской группы Nizkiz
— Помните плакат на митингах «Все настолько плохо, что вышли даже интроверты?» Так вот — теперь точно все интроверты. И не просто вышли, а в Минск дошли.
Прежде аполитичная группа Intelligency присоединилась к акциям протеста.
В этот же день на улицах Минска можно было
— Если бы у меня спросили, какой день для меня самый важный, я отвечу не задумываясь — 16 августа! День, когда белорусский народ обрел свободу. День, когда белорусы поняли, что они единый народ. День, когда я наконец обрел настоящий дом.
Инди-певица Palina (Полина Республика)
— Чтобы п**дец закончился, нужно стать очень активными гражданами, иначе придется быть подданными и мириться с тем, что имеем, а это очень и очень страшно.
А в середине августа Полина
С плакатом и бело-красно-белым флагом у костела святых Симеона и Елены сделали фотографию музыканты из группы РСП (Разбітае сэрца пацана). Фото
30 августа группа «Стары Ольса»
Главного белорусского рэпера Макса Коржа в середине августа
В прошлые выходные по проспекту Независимости вместе с митингующими
Режиссер Дарья Жук, которая живет в Америке, на время протестов вернулась в Беларусь и также
Еще один белорусский режиссер Андрей Курейчик тоже
30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, белорусский писатель Саша Филипенко
На протестах заметили и популярного научного YouTube-блогера Валентина Конона. Он оделся как ученый из американского научно-фантастического сериала «Рик и Морти» и взял с собой транспарант.
Актриса Александра Бортич также не осталась в стороне. Она
В знак солидарности с белорусским народом на улицы Минска
Российский музыкант Макс Покровский из группы «Ногу свело» также
— Белорусы — добрый, мирный и дисциплинированный народ. Но это не мешает им иметь свою гордость, честь и достоинство, которое они мужественно отстаивают, подавая пример всем нам, —
Кто ходит на провластные митинги
Певица Алена Ланская, которая в 2013 году ездила на «Евровидение» от Беларуси, поучаствовала в нескольких автопробегах под красно-зелеными флагами. Посты в Instagram она
Певицы сестры Груздевы выступили на одном из первых митингов в поддержку нынешней власти, который прошел 16 августа в Минске. Посмотреть несколько видео с их выступления можно
После акции сестры поделились ощущениями в социальных сетях:
— После сегодняшнего митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси мы поняли, что с таким президентом нам ничего не страшно!
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За последние три недели на улицы Беларуси вышли сотни тысяч белорусов - в их числе оказались и знаменитости. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте фотографии звезд, которые...
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