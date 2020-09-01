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ООН: как минимум 450 человек в Беларуси подвергались пыткам после акций протеста
Источник материала: Партизан
По информации ООН, родные как минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья их близких.
Эксперты ООН
"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и прочем жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — заявили они.
Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья как минимум 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам.
"Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», — заявили в ООН.
Также эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.
Среди почти 7000 человек, задержанных в последние недели во время мирных акций протеста, есть журналисты и просто прохожие, которые были произвольно арестованы и поспешно осуждены.
29 августа власти Беларуси отозвали аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, отмечается в сообщении.
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По информации ООН, родные как минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья их близких.
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