ООН: как минимум 450 человек в Беларуси подвергались пыткам после акций протеста

заявили , что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после «спорных президентских выборов» 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. Эксперты ООН, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после «спорных президентских выборов» 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам.





"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и прочем жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — заявили они.





Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья как минимум 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам.





"Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», — заявили в ООН.





Также эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.





Среди почти 7000 человек, задержанных в последние недели во время мирных акций протеста, есть журналисты и просто прохожие, которые были произвольно арестованы и поспешно осуждены.





29 августа власти Беларуси отозвали аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, отмечается в сообщении.