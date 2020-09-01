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В Кремле опасаются, что Запад начнет финансирование белорусской оппозиции

01.09.2020 19:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российский МИД опять возмущается по поводу якобы существующего вмешательства западных стран во внутренние дела Беларуси.

"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Беларусью странах Европы", - сетуют в МИД РФ.

В сообщении сказано, что такие призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте: "Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности".

 
 
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Российский МИД опять возмущается по поводу якобы существующего вмешательства западных стран во внутренние дела Беларуси.
 
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