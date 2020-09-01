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В Кремле опасаются, что Запад начнет финансирование белорусской оппозиции
Источник материала: АФН
Российский МИД опять возмущается по поводу якобы существующего вмешательства западных стран во внутренние дела Беларуси.
"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Беларусью странах Европы", - сетуют в МИД РФ.
В сообщении сказано, что такие призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте: "Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности".
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Российский МИД опять возмущается по поводу якобы существующего вмешательства западных стран во внутренние дела Беларуси.
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