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Финал женского Кубка Беларуси. Футболистки «Динамо-БГУФК» обыграли «Минск» в серии пенальти

01.09.2020 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Динамо-БГУФК» стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче студентки нанесли поражение принципиальным соперницам из команды «Минск».  

Финал женского Кубка Беларуси. Футболистки «Динамо-БГУФК» обыграли «Минск» в серии пенальти

О неуступчивости в матче и ценности трофея говорит хотя бы то, что ни в основное, ни в дополнительное время зрители голов не дождались. Все решилось в серии послематчевых пенальти. И здесь точнее были подопечные Юрия Малеева.  

Финал женского Кубка Беларуси. Футболистки «Динамо-БГУФК» обыграли «Минск» в серии пенальти

Для «Динамо-БГУФК» этот приз стал первым в истории. Кстати, в нынешнем сезоне дружине вполне по силам сделать золотой дубль. В чемпионате Беларуси студентки идут без поражений и уже дважды обыгрывали «горожанок».  

Люди в материале: Юрий Малеев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Динамо-БГУФК» стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче студентки нанесли...
 
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