ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Противники Лукашенко прошли в Минске шествием от площади Независимости до площади Победы

01.09.2020 22:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Участники прошедшей вечером 1 сентября в центре Минска акции протеста беспрепятственно прошли шествием от площади Независимости до площади Победы, откуда постепенно начали расходиться.

В колонне, которая уходила с площади Независимости, находилось около трех сотен человек. Постепенно по мере движения по одноименному проспекту количество участников шествия сократилось, и к площади Победы дошло уже около сотни человек.

В этом месте участники разделились: часть отправилась гулять, несколько десятков осталось в районе площади, кто-то направился домой.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники прошедшей вечером 1 сентября в центре Минска акции протеста беспрепятственно прошли шествием от площади Независимости до площади Победы, откуда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Финал женского Кубка Беларуси. Футболистки «Динамо-БГУФК» обыграли «Минск» в серии пенальти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика