Противники Лукашенко прошли в Минске шествием от площади Независимости до площади Победы

Участники прошедшей вечером 1 сентября в центре Минска акции протеста беспрепятственно прошли шествием от площади Независимости до площади Победы, откуда постепенно начали расходиться.

В колонне, которая уходила с площади Независимости, находилось около трех сотен человек. Постепенно по мере движения по одноименному проспекту количество участников шествия сократилось, и к площади Победы дошло уже около сотни человек.

В этом месте участники разделились: часть отправилась гулять, несколько десятков осталось в районе площади, кто-то направился домой.