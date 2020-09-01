Фотофакт: Под Слонимом перевернулся танк





Фото: ВК Тыповы Слонім













На снимке, размещенном в группе во ВКонтакте «Тыповы Слонім», видно, что в поле перевернулся танк.





Любопытно, что на одном из танков можно рассмотреть предмет, очень напоминающий бело-красно-белый флаг.











