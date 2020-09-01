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Фотофакт: Под Слонимом перевернулся танк
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 1 сентября возле агрогородка Мижевичи.
Фото: ВК Тыповы Слонім
На снимке, размещенном в группе во ВКонтакте «Тыповы Слонім», видно, что в поле перевернулся танк.
Любопытно, что на одном из танков можно рассмотреть предмет, очень напоминающий бело-красно-белый флаг.
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Инцидент произошел 1 сентября возле агрогородка Мижевичи.
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