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Саснович, Герасимов и Лапко добились побед на открытом чемпионате США по теннису

01.09.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три белоруса, три матча и три победы. Наши спортсмены успешно стартовали на открытом чемпионате США по теннису – втором в календаре «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, для того, чтобы пройти дальше, всем пришлось изрядно выложиться.

Саснович, Герасимов и Лапко добились побед на открытом чемпионате США по теннису

Открыла соревновательный день Александра Саснович. Она мерилась силами с американкой Франческой ди Лоренцо. Соперницы провели на корте больше 2 часов. Первый сет остался за хозяйкой кортов – 6:2, а вот дальше балом правила уже наша теннисистка – 7:6, 6:0.

Саснович, Герасимов и Лапко добились побед на открытом чемпионате США по теннису

Затем на корте появились Егор Герасимов и серб Душан Лайович. несмотря на большую разницу в мировом рейтинге не в пользу белоруса, именно он и был сильнее. Итоговый счет – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Кстати, следующим оппонентом Герасимова вновь будет более рейтинговый спортсмен – представитель Австралии Джордан Томпсон.

Саснович, Герасимов и Лапко добились побед на открытом чемпионате США по теннису

А подвела черту под афишей первого дня Вера Лапко. Она также в трех партиях отправила отдыхать швейцарку Викторию Голубич – 1:6, 7:6, 6:2. Во втором раунде белоруска сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Люди в материале: Александра Саснович, Франческа Ди Лоренцо, Егор Герасимов, Душан Лайович, Джордан Томпсон, Вера Лапко, Виктория Голубич, Юлия Путинцева

 
 
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Новости Беларуси. Три белоруса, три матча и три победы. Наши спортсмены успешно стартовали на открытом чемпионате США по теннису – втором в календаре «Большого...
 
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