«Сказал, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков». Брат найденного мертвым Никиты Кривцова рассказывает подробности его пропажи

Источник материала: Onliner

28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа. С того времени 10 дней парня искали все знакомые и родственники. Его нашли повешенным в парке в районе улицы Парниковой. Как заявил Следственный комитет, смерть парня не носит криминального характера и на его теле нет видимых следов телесных повреждений. Родственники парня считают, что Никиту убили, и подозревают в убийстве правоохранительные органы. Нам удалось поговорить с братом Никиты Павлом, который живет в Украине.

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По данным следователей, тело было обнаружено 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.

Проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.





СК сообщает, что молодой человек числился пропавшим без вести с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Следователи отмечают, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.

Также Следственный комитет отмечает, что ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с событиями, происходящими в стране, что не соответствует действительности: «Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации».

«Взял пару вещей и ушел. Куда — не сказал»

Никита Кривцов родом из Вилейки, где живут его родители. Сам парень рос у бабушки в Молодечно. Там же учился в школе №12, а потом и в Молодечненском государственном колледже на повара. После свадьбы он с женой переехал в Жодино. У пары появилась дочка Варя, а сам Никита работал на оптовой базе в деревне Королев Стан Минского района. Также Никита был активным футбольным фанатом: еще со времен колледжа он болел за ФК «Молодечно».

— Утром 11 августа он зашел домой к жене (они живут в Жодино) и сказал, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков. После взял пару вещей и ушел. Куда — не сказал, — рассказывает Павел. — В обед 12-го он должен был быть на работе в Королев Стане под Минском. Но там так и не появился. По версии следствия, он ночевал у какого-то друга. Что за он, я не знаю, не всех его друзей знал.





С того момента, как Никита перестал отвечать на звонки, его брат Павел и родные начали искать мужчину. Сначала обзвонили всех друзей и знакомых.

— Мне говорили, мол, Никита, может, залег на дно, чтобы не задержали. Потому что в Молодечно задержали его друзей за участие в митингах. Друзья тоже говорили, что на него собирались повесить организацию массовых беспорядков, — вспоминает Павел. — Некоторые его друзья предполагали, что он, возможно, уехал в Смоленск. Благо у меня есть знакомые в России, я просил их поискать в Смоленске. Но никто его не мог найти.

Семья обзванивала РУВД, проверяла списки задержанных, которые были в ИВС и ЦИП на Окрестина, в Жодино и Слуцке. Парня нигде не было. Не было его ни в моргах, ни в больницах, которые обзванивали родственники.

— 18 августа его жена пошла писать заявление в милицию в Жодинское РУВД. Ей сказали, мол, мы не примем заявление, звоните матери, чтобы мать подавала заявление. Она позвонила нашей маме, чтобы та подала заявление в Вилейское РУВД. Там сказали: вы и так его давно не видели. Вы не можете писать заявление, пишите жене, чтобы она писала: она его последняя видела, — объясняет Павел. — В итоге вопрос решился. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел».





«Мама говорила, что брата нашли стоящим возле дерева, облокотившимся»

Во время поисков Павел через жену Никиты узнал, что последний раз телефон Никиты включался в районе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, что по адресу Франциска Скорины, 24. Это примерно в 3—4 километрах от места, где нашли тело парня.

— Как только появилась информация о том, что его телефон включился в РНПЦ нейрохирургии, сразу же все поехали туда, знакомые и друзья. Но там сказали, что он у них не появлялся, — говорит брат Никиты. — На самой территории больницы стоят вышки связи — естественно, отобразилось, что телефон там включался. Но как потом мне рассказали, там может быть разброс от 100 до 500 метров. Где конкретно включался мобильный телефон Никиты, неизвестно. Но что интересно — рядом в этом районе есть УВД Минского райисполкома.

В итоге 22 августа в субботу днем родные узнали, что Никиту нашли повешенным в лесопарке по улице Парниковой.

— Мама говорила, что брата нашли стоящим возле дерева, облокотившимся. В положении облокотившегося о дерево голова у него чуть-чуть свисала набок. И на шее была петля. То есть он не висел, а стоял, — говорит парень. — По версии СК, он стоял там несколько суток, если не целых десять. Понятно, что такого не может быть, тем более в такую жару. По версии следствия, Никиту нашел какой-то сторож, который делал там обход. Получается, брат столько дней там стоял-висел, как они говорят, сторож столько дней там не ходил, а тут резко прошел и нашел. Это тоже как-то странно. Мне кажется, его просто привезли туда, поставили, сфотографировали и увезли. Думаю, все это время он находился где-то в другом месте, а потом нам уже сказали, что его нашли.





«Никита всегда был активным участником митингов, поддерживал их, всегда выступал за вольную Беларусь»

В версию самоубийства Павел, как и все его родные, не верит.

— Я знаю его характер, он никогда не сделал бы с собой такого. Это априори невозможно, — считает парень. — Никита всегда был активным участником митингов, всегда поддерживал их, всегда выступал за вольную Беларусь, еще до того, как люди массово начали выходить. Он был очень активным, но не организатором. К политике он относился с недоверием.

Возможно, его задержали, могли избивать. Никита по натуре не боец, не занимался никакими единоборствами, чтобы дать физический отпор, — утверждает Павел. — Но у него был характер, он никогда бы не смолчал, он ругался бы и оскорблял бы в ответ. Мне кажется, его убили. Дальше они могли инсценировать версию с повешением.





Напомним, родственники Никиты написали заявление в Следственный комитет «о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие». Пока готовится судебно-медицинская экспертиза, ее нужно ждать в течение месяца.

— Отец мне говорил, был независимый эксперт, который сказал, что никаких следов не заметил. Но там трудно было что-то заметить, потому что тело было в таком состоянии, что уже ничего не увидишь, — заключает Павел.

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