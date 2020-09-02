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В Бобруйске «заминировали» школу
Источник материала: Навiны
День знаний не обошелся без ЧП. В Бобруйске неизвестный сообщил утром о «минировании» средней школы №12.
Прибывшие сотрудники милиции совместно с администрацией школы эвакуировали 35 человек (из них 15 детей).
Проведенное обследование учебного заведения взрывоопасных предметов не выявило.
Ранее сообщалось, что почти в полночь в одном из домов Бобруйска
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День знаний не обошелся без ЧП. В Бобруйске неизвестный сообщил утром о «минировании» средней школы №12.
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