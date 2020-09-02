В Бобруйске «заминировали» школу

День знаний не обошелся без ЧП. В Бобруйске неизвестный сообщил утром о «минировании» средней школы №12.





Прибывшие сотрудники милиции совместно с администрацией школы эвакуировали 35 человек (из них 15 детей).

Проведенное обследование учебного заведения взрывоопасных предметов не выявило.