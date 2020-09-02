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В Бобруйске «заминировали» школу

02.09.2020 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

День знаний не обошелся без ЧП. В Бобруйске неизвестный сообщил утром о «минировании» средней школы №12.

В Бобруйске «заминировали» школу

Прибывшие сотрудники милиции совместно с администрацией школы эвакуировали 35 человек (из них 15 детей).

Проведенное обследование учебного заведения взрывоопасных предметов не выявило.

Ранее сообщалось, что почти в полночь в одном из домов Бобруйска произошел взрыв газа.

 
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День знаний не обошелся без ЧП. В Бобруйске неизвестный сообщил утром о «минировании» средней школы №12.
 
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