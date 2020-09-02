ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срочная служба станет наказанием?

02.09.2020 10:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские власти рискуют получить новую порцию негатива со стороны молодежи в отношении института срочной военной службы.



27 августа на совещании по вопросам работы промышленных предприятий, Александр Лукашенко внезапно перешел к теме возможных студенческих протестов этой осенью. Было заявлено, что студенты, отчисленные из университетов по политическим причинам, будут призваны на срочную военную службу. С этой инициативой якобы выступил министр обороны Виктор Хренин, сообщает Belarus in focus.

Таким образом, в Беларуси предлагается использовать срочную военную службу в качестве одного из карательных механизмов против недовольной молодежи.

Военная служба «в наказание» не может быть широко используемым инструментом: режим не пойдет на масштабную военную подготовку и легальное вооружение своих оппонентов в условиях разрастающегося политического кризиса, который в ближайшей перспективе может быть отягощен финансово-экономическим кризисом, отмечает автор комментария Андрей Поротников.

По его мнению, это, в свою очередь, может открыть перед молодежью дополнительные возможности уклонения от военной службы через активную и публичную антирежимную деятельность.

Количество уклоняющихся от военной службы уже измеряется тысячами в каждый призыв.

-- Использование института срочной военной службы в качестве инструмента политических репрессий лишь усугубит ситуацию. Это подорвет предпринимаемые с 2016 года усилия по повышению престижа срочной военной службы. А также может значительно сузить рекрутинговое поле для силовых ведомств. В итоге ситуация с их комплектованием ухудшится – таков прогноз эксперта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти рискуют получить новую порцию негатива со стороны молодежи в отношении института срочной военной службы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске «заминировали» школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика