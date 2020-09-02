Срочная служба станет наказанием?









Belarus in focus. 27 августа на совещании по вопросам работы промышленных предприятий, Александр Лукашенко внезапно перешел к теме возможных студенческих протестов этой осенью. Было заявлено, что студенты, отчисленные из университетов по политическим причинам, будут призваны на срочную военную службу. С этой инициативой якобы выступил министр обороны Виктор Хренин, сообщает





Таким образом, в Беларуси предлагается использовать срочную военную службу в качестве одного из карательных механизмов против недовольной молодежи.





Военная служба «в наказание» не может быть широко используемым инструментом: режим не пойдет на масштабную военную подготовку и легальное вооружение своих оппонентов в условиях разрастающегося политического кризиса, который в ближайшей перспективе может быть отягощен финансово-экономическим кризисом, отмечает автор комментария Андрей Поротников.





По его мнению, это, в свою очередь, может открыть перед молодежью дополнительные возможности уклонения от военной службы через активную и публичную антирежимную деятельность.





Количество уклоняющихся от военной службы уже измеряется тысячами в каждый призыв.





-- Использование института срочной военной службы в качестве инструмента политических репрессий лишь усугубит ситуацию. Это подорвет предпринимаемые с 2016 года усилия по повышению престижа срочной военной службы. А также может значительно сузить рекрутинговое поле для силовых ведомств. В итоге ситуация с их комплектованием ухудшится – таков прогноз эксперта.



