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Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС

02.09.2020 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр экономики Александр Червяков оценил экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе.

Министр экономики Александр Червяков прокомментировал решение стран Балтии прекратить покупку электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.

"Если говорить об экономической стороне вопроса, то станция в первую очередь создавалась с целью снижения зависимости от поставок газа. И для этого планируется постепенно выводить из эксплуатации газовые генерирующие мощности, которые морально и физически устаревают. Во-вторых, мы планируем рост уровня потребления электрической энергии за счет стимулирования развития электроиндустрии", - сказал Александр Червяков, передает БЕЛТА.

Оценивая экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе, министр отметил, что оно, несомненно, станет дополнительным фактором для Беларуси, чтобы ускорить создание производств, ориентированных на потребление избыточной электроэнергии.

 
 
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Министр экономики Александр Червяков оценил экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе.
 
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