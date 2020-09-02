Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Министр экономики Александр Червяков оценил экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе.

Министр экономики Александр Червяков прокомментировал решение стран Балтии прекратить покупку электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.



"Если говорить об экономической стороне вопроса, то станция в первую очередь создавалась с целью снижения зависимости от поставок газа. И для этого планируется постепенно выводить из эксплуатации газовые генерирующие мощности, которые морально и физически устаревают. Во-вторых, мы планируем рост уровня потребления электрической энергии за счет стимулирования развития электроиндустрии", - сказал Александр Червяков, передает БЕЛТА.



Оценивая экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе, министр отметил, что оно, несомненно, станет дополнительным фактором для Беларуси, чтобы ускорить создание производств, ориентированных на потребление избыточной электроэнергии.