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Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС
02.09.2020 11:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министр экономики Александр Червяков оценил экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе.
Министр экономики Александр Червяков прокомментировал решение стран Балтии прекратить покупку электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.
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Министр экономики Александр Червяков оценил экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе.
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