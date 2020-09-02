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Колесникова: журналисты испытывают невероятное давление

02.09.2020 12:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению члена президиума Координационного совета для трансфера власти Марии Колесниковой, происходящее сегодня с журналистами недопустимо.

Она считает, что в Беларуси «фактически» введен «запрет на профессию».

Колесникова добавила, что представители СМИ испытывают «невероятное давление» со стороны властей. Причем, по ее словам, это длится уже 26 лет, пишет DW.

 
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По мнению члена президиума Координационного совета для трансфера власти Марии Колесниковой, происходящее сегодня с журналистами недопустимо. Она считает, что в...
 
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