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Колесникова: журналисты испытывают невероятное давление
Источник материала: Навiны
По мнению члена президиума Координационного совета для трансфера власти Марии Колесниковой, происходящее сегодня с журналистами недопустимо.
Она считает, что в Беларуси «фактически» введен «запрет на профессию».
Колесникова добавила, что представители СМИ испытывают «невероятное давление» со стороны властей. Причем, по ее словам, это длится уже 26 лет, пишет
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По мнению члена президиума Координационного совета для трансфера власти Марии Колесниковой, происходящее сегодня с журналистами недопустимо. Она считает, что в...
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