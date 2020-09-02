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Chery обнародовала первые снимки кроссовера Tiggo 8 Plus
Источник материала: Tut.by
В Беларуси кроссовер
Внешность флагманского кроссовера Chery преобразилась в духе нового
Двигатель у Tiggo 8 Plus только один — это 1,6-литровая турбо-«четверка» TGDI, которой с прошлого года оснащается и обычный Tiggo 8. Она развивает 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента, а пару ей составляет 7-ступенчатый «робот» фирмы Getrag. На нашем рынке, напомним, Tiggo 8 (уже, как получается, в дважды дореформенном виде) располагает другим агрегатом — 170-сильным мотором 2.0 в связке с вариатором.
Премьера Tiggo 8 Plus состоится в конце сентября на Пекинском автосалоне — там Chery поделится остальными подробностями о новинке. К слову, исходный Tiggo 8 по-прежнему останется в модельном ряду китайской марки.
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Весной прошлом года Chery провела обновление Tiggo 8, и вот снова модернизация - «посвежевшая» машина получила приставку Plus в обозначении.
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