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Chery обнародовала первые снимки кроссовера Tiggo 8 Plus

02.09.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси кроссовер Chery Tiggo 8 с тремя рядами сидений появился весной этого года, а между тем в Китае эта модель продается с лета 2018 года. Более того, в прошлом году компания провела обновление Tiggo 8, и вот снова модернизация — «посвежевшая» машина получила приставку Plus в обозначении.


Внешность флагманского кроссовера Chery преобразилась в духе нового Tiggo 7 — появились новые бамперы, решетка радиатора, фары (к слову, они теперь адаптивные), задние фонари и 19-дюймовые колесные диски нового дизайна. Кроме того, Tiggo 8 Plus оказался чуть крупнее стандартной «восьмерки» — длина увеличена на 22 мм: от носа до хвоста у машины 4722 мм. Снимками салона в Chery пока не поделились.


Двигатель у Tiggo 8 Plus только один — это 1,6-литровая турбо-«четверка» TGDI, которой с прошлого года оснащается и обычный Tiggo 8. Она развивает 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента, а пару ей составляет 7-ступенчатый «робот» фирмы Getrag. На нашем рынке, напомним, Tiggo 8 (уже, как получается, в дважды дореформенном виде) располагает другим агрегатом — 170-сильным мотором 2.0 в связке с вариатором.



Премьера Tiggo 8 Plus состоится в конце сентября на Пекинском автосалоне — там Chery поделится остальными подробностями о новинке. К слову, исходный Tiggo 8 по-прежнему останется в модельном ряду китайской марки.

 
 
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Весной прошлом года Chery провела обновление Tiggo 8, и вот снова модернизация - «посвежевшая» машина получила приставку Plus в обозначении.
 
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