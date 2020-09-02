Британским школьникам запретили специально чихать и шутить о коронавирусе

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Новые правила поведения ввели для британских школьников в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Ученикам запретили специально чихать или кашлять и шутить о COVID-19. Такие ограничения начали действовать в графстве Восточный Сассекс. Также учащимся запрещено намеренно контактировать друг с другом. Тем, кто нарушит новые правила, может грозить отчисление.





Кроме того, для каждого класса решили выделить отдельные уборные. За посещение чужих туалетных комнат учеников будут наказывать.