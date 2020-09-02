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Британским школьникам запретили специально чихать и шутить о коронавирусе
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Новые правила поведения ввели для британских школьников в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученикам запретили специально чихать или кашлять и шутить о COVID-19. Такие ограничения начали действовать в графстве Восточный Сассекс. Также учащимся запрещено намеренно контактировать друг с другом. Тем, кто нарушит новые правила, может грозить отчисление.
Кроме того, для каждого класса решили выделить отдельные уборные. За посещение чужих туалетных комнат учеников будут наказывать.
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Новости Великобритании. Новые правила поведения ввели для британских школьников в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученикам...
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