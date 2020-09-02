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Британским школьникам запретили специально чихать и шутить о коронавирусе

02.09.2020 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Новые правила поведения ввели для британских школьников в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британским школьникам запретили специально чихать и шутить о коронавирусе

Ученикам запретили специально чихать или кашлять и шутить о COVID-19. Такие ограничения начали действовать в графстве Восточный Сассекс. Также учащимся запрещено намеренно контактировать друг с другом. Тем, кто нарушит новые правила, может грозить отчисление.

Британским школьникам запретили специально чихать и шутить о коронавирусе

Кроме того, для каждого класса решили выделить отдельные уборные. За посещение чужих туалетных комнат учеников будут наказывать.

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Новости Великобритании. Новые правила поведения ввели для британских школьников в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученикам...
 
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